الأنباء الكويتية: لايزال موضوع الترويج للتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو المقبل، يلقى رفضا في الشارع اللبناني، رغم الإفصاح عن رغبة من الدول التي تشكل عديد «اللجنة الخماسية» في ذلك، من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.



وبدت حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان. وبينهم من بادر إلى الترويج للتمديد بإعلان تقديم اقتراح مشروع قانون، ثم سارع في المقابل إلى تقديم طلب ترشيحه وتحول حديث الناس.