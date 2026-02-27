الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
27 February 2026
1 min ago
source: الأنباء
الأنباء الكويتية: لايزال موضوع الترويج للتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو المقبل، يلقى رفضا في الشارع اللبناني، رغم الإفصاح عن رغبة من الدول التي تشكل عديد «اللجنة الخماسية» في ذلك، من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبدت حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان. وبينهم من بادر إلى الترويج للتمديد بإعلان تقديم اقتراح مشروع قانون، ثم سارع في المقابل إلى تقديم طلب ترشيحه وتحول حديث الناس.
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
06 :00
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعده (الديار) تتمة
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
05 :30
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا (الأنباء) تتمة
05 :20
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات (سكاي نيوز عربية) تتمة
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
شهيد بالغارة على بعلبك!
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
27 February 2026
-
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
27 February 2026
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
27 February 2026
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
27 February 2026
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
27 February 2026
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
27 February 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
27 February 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
27 February 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
27 February 2026
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
27 February 2026