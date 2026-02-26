قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"، وتم إحراز تقدم جيد في البرنامج النووي وملف رفع العقوبات. وأوضح ان "الجولة المقبلة ستستكمل النقاط العالقة في فيينا".