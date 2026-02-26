توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
26 February 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24 /2 /2026 والمتعلق بتحرير مخطوفَين سوريَّين في بلدة المجدل – وادي خالد، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتوقيف المتورطين، نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقتَي العودة والمجدل – وادي خالد، وأوقفت المواطن (ع.ع.) وهو أحد أفراد العصابة الخاطفة، وضبطت في حوزته أسلحة حربية ورمانة يدوية وكمية من المخدرات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.
Just in
21 :23
صحافي في أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية
21 :20
زيلينسكي: الجولة التالية من المحادثات الأميركية الأوكرانية الروسية ستجرى على الأرجح في أبوظبي مطلع آذار
21 :16
أكسيوس: ترامب قد يأمر بالضربة على إيران إذا أبلغاه ويتكوف وكوشنير بـ "عدم تحقيق اختراق"
20 :58
العربية: وفد إيران يغادر مقر المفاوضات في جنيف
20 :28
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟ تتمة
20 :25
بحاجة ماسّة إلى 3 وحدات دم من فئة A+ في مشستشفى بحنّس. للتبرّع: 04983770
26 February 2026
26 February 2026
26 February 2026
26 February 2026
26 February 2026
26 February 2026
26 February 2026
26 February 2026
26 February 2026
