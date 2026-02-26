صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24 /2 /2026 والمتعلق بتحرير مخطوفَين سوريَّين في بلدة المجدل – وادي خالد، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتوقيف المتورطين، نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقتَي العودة والمجدل – وادي خالد، وأوقفت المواطن (ع.ع.) وهو أحد أفراد العصابة الخاطفة، وضبطت في حوزته أسلحة حربية ورمانة يدوية وكمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.