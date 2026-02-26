Tayyar Article
لقاءات عسكرية وسياسية للعماد هيكل على هامش اجتماع القاهرة
26 February 2026
9 mins ago
source: tayyar.org
بتاريخ 24 /02 /2026، شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في اجتماع القاهرة التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بدعوة من جمهورية مصر العربية، وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان ومن بينهم: مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، الموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، إضافة إلى وفد ممثل عن الولايات المتحدة الأميركية، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، وممثلين عن: اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)، لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.
خلال المؤتمر، عرض الجانب اللبناني شرحًا مفصلًا حول حاجات المؤسسة العسكرية، وخطوات تنفيذ خطة الجيش الرامية إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما تطرّق إلى الصعوبات التي تواجهها الوحدات العسكرية.
كذلك أشاد الحاضرون بأداء المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة ودورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وأكدوا عزم بلادهم على تعزيز قدرات الجيش بما يشمل الإمكانات اللوجستية والعملانية. كما أشاروا إلى أن استقرار لبنان هو ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددين على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة.
من جهة أخرى، أعرب العماد هيكل عن شكره للدول المشاركة على وقوفها إلى جانب الجيش ولبنان في ظل التحديات الحالية.
وكان العماد هيكل قد التقى على هامش المؤتمر القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة وعدد من الضباط، وتناول البحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، ثمّن العماد هيكل الدور المصري الفاعل إقليميًّا ودوليًّا، معربًا عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للجيش، ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان.
