تتحدث أوساط إنتخابية عن لائحتين قيد التشكل الى جانب لائحة تيار سياسي بارز، عن دائرة بعبدا التي تضمّ ستة مقاعد. اللائحة الأولى تضم ثلاثة محامين منهم شيعي بارز الى جانب شيعي آخر من برج البراجنة لم يُحسم ترشيحه بعد، أما اللائحة الثانية تشكل التحالف بين حزبي القوات والكتائب اللبنانية والحزب الإشتراكي ومرشحيَن شيعييَن أحدهما صحافي معارض للثنائي حركة أمل وحزب الله.