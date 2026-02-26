"لبنان القوي" يطلب عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة ولا سيما احترام الإستحقاقات الدستورية
26 February 2026
16 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
عملاً بالمادة ١٣٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من دوره الرقابي الذي كرّسه الدستور، تقدم تكتل "لبنان القوي" بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، ولا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام المهل والاجراءات المنصوص عنها في القوانين، خاصةً بعد أن وجهنا العديد من الأسئلة التي بقيت أغلبها من دون أجوبة، وبعض الإجابات التي حصلنا عليها كانت قاصرة عن الاجابة على اسئلتنا لا يل تجاهلتها.
إنّ انتظام عمل المؤسسات ليس خياراً سياسياً بل واجباً دستورياً، والمساءلة تُعتبر حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات. كما أنّ أيّ تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية يعرّض انتظام الحياة العامة للاهتزاز ويُضعف ثقة المواطنين بدولتهم.
عليه، نرى أنّ هذه الجلسة تشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير والتقصير من قبل الحكومة في عدّة ملفات وعلى رأسها الانتخابات النيابية، ووضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين .
خاص - حركة عسكرية لافتة لليونفيل بين بيروت والجنوب!
بري بحث مع سفير قطر في المستجدات محليا وإقليميا واستقبل الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء
توضيح لـ"المالية"... ماذا جاء فيه؟
كواليس - نائب يكشُف سبب تأجيل الإنتخابات!
بالفيديو - أهم الاماكن للزيارة في مدينة البترون: شو أحلى شي؟
إلى اللبنانيين في الانتشار... إليكم هذا الخبر!
ماذا يحصل عند الحدود اللبنانية السورية؟
بالصورة: إصدار وثيقة وفاة السيد!
الثلوج قد تصل إلى 750 مترًا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان!
من الميكانيزم إلى الممر الاقتصادي: ضغط جديد في توقيت ملتبس!
هذا ما يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب!
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" نظمتا لقاء حواريا: ملف استجرار بواخر الفيول وإنشاء السدود والعرقلات على طاولة الحوار
تعليقٌ صادم لوزير حول البنزين!
كواليس - سفير سابق على رأس وزارة الخارجية!
منشور لوهّاب حول السويداء... ماذا قال؟
هل تلقت الوزارة طلبًا من الخارج بتأجيل الانتخابات؟
معلوف لنديم الجميل: انت ابن شهيد.. بتمنى عليك الاعتذار!
سقوط قانون... وانتصارٌ للعدالة - رندا شمعون
لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية
رسالة من "الحزب" الى الدولة!
