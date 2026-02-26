بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد
26 February 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
جاء في صحيفة الجمهورية:
على ما تؤشر الأجواء الرسمية فإنّ طرح التأجيل صار وراءنا، وحتى ولو تكرّر مرّة ثانية، واياً كانت الجهة الداخلية او الخارجية الراعية له، فمسار صعب جداً في الداخل، ولا مجال لعبوره على الإطلاق وهذا ما يُلمس من الأجواء الرئاسية وخصوصاً أجواء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين يلحظ المتابعون تناغماً تاماً بينهما حول الملف الانتخابي وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ووفق القانون الانتخابي النافذ».
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قال الرئيس بري: «قلت وأجدّد القول إنّ الانتخابات ماشية في موعدها في 10 ايار، ولا شيء سيمنع إجراءها، وبالتالي لا تأجيل ولا تمديد».
