كتبت النائب ندى البستاني عبر "أكس":

من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية، واليوم بعد إبطاله بالكامل، تبيّن إنو المسار كان ناقص ومبني على تسويات وحمايات وتدخلات وتوظيفات ما بتحمي القضاء.الاستقلالية ما بتمرؤ بالتسويات السياسية، بل بإرادة واضحة ونصوص صريحة. والمجلس الدستوري كرّس مجددًا هالمبدأ.