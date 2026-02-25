كتب النائب سيزار أبي خليل عبر منصة إكس:

ابطال المجلس الدستوري لقانون تنظيم القضاء العدلي بعد الطعن الذي تقدمنا به عرّى مدعي الانجازات الوهمية ومنتحلي صفة الاصلاحيين وظهّر للبنانيين ان التيار الوطني الحر يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي الذي يبدأ باستقلالية فعلية وليس صورية للقضاء.

هذا الطعن يعيد فتح النقاش جدياً حول تنظيم القضاء العدلي والاداري والمالي والعسكري بعيداً عن ضغط الاجندات السياسية والارتباطات والتملق لبعض الخارج.

مبروك للقضاء، مبروك لنادي القضاة.