أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
25 February 2026
27 secs ago
source: tayyar.org
كتب النائب سيزار أبي خليل عبر منصة إكس:
ابطال المجلس الدستوري لقانون تنظيم القضاء العدلي بعد الطعن الذي تقدمنا به عرّى مدعي الانجازات الوهمية ومنتحلي صفة الاصلاحيين وظهّر للبنانيين ان التيار الوطني الحر يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي الذي يبدأ باستقلالية فعلية وليس صورية للقضاء.
هذا الطعن يعيد فتح النقاش جدياً حول تنظيم القضاء العدلي والاداري والمالي والعسكري بعيداً عن ضغط الاجندات السياسية والارتباطات والتملق لبعض الخارج.
مبروك للقضاء، مبروك لنادي القضاة.
Just in
15 :25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولًا إلى الزلقا
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026
-
25 February 2026