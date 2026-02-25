خاص tayyar.org



يشكّل خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب محطة مفصلية في رسم اتجاه السياسة الأميركية للسنوات المقبلة، ولا سيما في ما يتصل بملفات الشرق الأوسط والدول الهشّة، في مقدّمها لبنان. فالخطاب لم يأتِ بجديد دراماتيكي في الشكل، لكنه كرّس تحوّلًا واضحًا نحو مقاربة أكثر صرامة، تقوم على مبدأ الضغط المنهجي بدل التسويات المرحلية.

يعني هذا التوجّه للبنان استمرار وضعه في دائرة المراقبة والاشتراط السياسي، حيث لن يكون الدعم المالي أو الديبلوماسي متاحًا إلا مقابل إصلاحات جدية واستعادة الحد الأدنى من السيادة المؤسسية.

لا تنظر واشنطن إلى الأزمة اللبنانية باعتبارها أزمة اقتصادية أو اجتماعية فحسب، بل تراها جزءًا من معركة النفوذ الإقليمي، مما يضع الدولة أمام معادلة شديدة التعقيد.

أمنيًا، يُرجّح أن يستمر الاستقرار الهش في الجنوب ضمن توازن ردع دقيق، مع استمرار منح إسرائيل هامشًا واسعًا للتحرك، مما يبقي احتمالات التصعيد قائمة. أما داخليًا، فيضع هذا المسار الأميركي القوى السياسية أمام اختبار حاسم: إما الشروع في مسار إصلاحي حقيقي يعيد وصل لبنان بالعالم، وإما الاستمرار في سياسة الإنكار والمراوحة، بما يكرّس العزلة والانهيار البطيء.