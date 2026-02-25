استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية اندرية رحال لبحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات.

زيارة تأتي إزاء تطورات عدة، ستكون على طاولة نقاش عين التينة، بعد ختام المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي انعقد أمس في القاهرة، وما سيتخلله من نتائج ترتبط بالمؤتمر الأساس في باريس في الخامس من آذار المقبل. كما سيناقش الطرفان في ملف الانتخابات النيابية، والضبابية التي تحيط هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، في وقت يصر فيه رئيس المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، على الرغم من تبلغه علانية من سفراء دول عدة رغبتها بعدم إجراء الانتخابات.