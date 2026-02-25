بري يستقبل مستشار رئيس الجمهورية: تطورات الأوضاع والانتخابات
25 February 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية اندرية رحال لبحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات.
زيارة تأتي إزاء تطورات عدة، ستكون على طاولة نقاش عين التينة، بعد ختام المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي انعقد أمس في القاهرة، وما سيتخلله من نتائج ترتبط بالمؤتمر الأساس في باريس في الخامس من آذار المقبل. كما سيناقش الطرفان في ملف الانتخابات النيابية، والضبابية التي تحيط هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، في وقت يصر فيه رئيس المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، على الرغم من تبلغه علانية من سفراء دول عدة رغبتها بعدم إجراء الانتخابات.
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
25 February 2026
25 February 2026
EXCLUSIVE
25 February 2026
25 February 2026
25 February 2026
25 February 2026
25 February 2026
25 February 2026
EXCLUSIVE
25 February 2026
EXCLUSIVE
25 February 2026