قالت الحكومة الأسترالية إنّه "وجهنا أفراد عائلات المسؤولين العاملين في إسرائيل بالمغادرة لتدهور الوضع في الشرق الأوسط."



وكشفت أنّ "الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط غير مستقر والتوترات الإقليمية مرتفعة مع خطر نشوب صراع عسكري."



وأضافت: "النزاعات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية."



وأوضحت أنّها "تنصح أفراد عائلات المسؤولين العاملين في الأردن وقطر والإمارات ولبنان بالمغادرة."



وأردفت الحكومة: "عرضنا على أفراد عائلات المسؤولين العاملين في قطر والإمارات والأردن المغادرة الطوعية."