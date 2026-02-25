كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس:

"العالم فعلا في حالة جنون.

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ستضطر لاستخدم الأسلحة النووية في حال أرسلت بريطانيا وفرنسا تكنولوجيا نووية إلى كييف."