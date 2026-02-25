تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحية أعماله؟
-
25 February 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول تعرّض مواطنين في مدينة طرابلس لعمليات سرقة بطريقة احتيالية، ينفّذها مجهول على متن درّاجة آلية، بعد أن يوهمهم بأنّه تعرّض للصدم من قبلهم.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمّ تحديد هويّته، ويدعى: ي. ح. (مواليد 1992، لبناني) بحقّه عدّة مذكّرات عدلية بجرائم سرقة، تأليف عصابة، مخدّرات، انتحال صفة أمنية.
بتاريخ 18-2-2026 وبعملية نوعية، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه في محلّة ساحة النور- طرابلس على متن درّاجة آلية نوع “سويت” لون أبيض تمّ ضبطها، كما ضبط بحوزته لوحة زجاجية عائدة لفتحة سيّارة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية. وفي التفاصيل أنّه كان يوهم ضحاياه بأنّه تعرّض للصدم من قبلهم في أثناء قيادته درّاجته (المضبوطة) بحيث يعمد إلى إسقاط لوحة زجاجية عائدة لفتحة سيّارة تكون بحوزته بغرض كسرها، عقب احتكاكه بالمركبة، ثمّ يعمد إلى مطالبة السائق بمبلغ مالي بدل قيمته، عارضًا عليه فاتورة شراء محرّرة بتاريخ اليوم ذاته، مدّعيًا أنّه اشتراها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب إلى الذين يتعرّفون إليه ممّن وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى فرع معلومات الشمال الكائن في سرايا طرابلس، أو الاتّصال على الرقم 423086-06 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
-
Just in
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
كيف نحمي لبنان من مخاطر الحرب..؟
-
"الحزب" أمام "قرار شجاع" لإبطال توسعة إسرائيل للحرب!
-
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
-
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
-
هذا ما تريده إسرائيل
-
ماذا حدث في حامات؟
-
هل يقول الداخل «لا»؟
-
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
-
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
-
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
-
تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط: لبنان في "عين العاصفة"!
-
الأخبار: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يُطالب بإقالة رجّي
-
الديار: إستنفار سوري على الحدود مع لبنان... الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر
-
الديار: مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
-
اللواء: الانتخابات: مراوحة
-
اللواء: لبنان الرسمي يؤكد على أهمية عدم تعريض البلد لأي مغامرة
-
البناء: "الحزب": من يدّعون السيادية هم الأكثر إلحاحاً في الاستجابة للتدخل الخارجي من أجل التمديد "للمجلس"
-
البناء: رجي يتحدث عن تهديدات... و"إسرائيل" تنفي...
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
-
-
Just in
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
«إن بي إيه»: دورانت لا يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس
-
-
25 February 2026
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
-
-
25 February 2026
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
-
-
25 February 2026
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
-
-
25 February 2026
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
-
-
25 February 2026
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
-
-
25 February 2026
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
-
-
-
25 February 2026