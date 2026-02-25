هذا ما تريده إسرائيل
-
25 February 2026
-
44 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
وصف مصدر مطّلع القرار في لبنان بأنه سياسي وليس عسكريًا، بحيث إن الاكتفاء بالجانب العسكري في اللجنة هو عبارة عن إدارة مرحلة ولا يمثل منفعة للبنان، خصوصًا أن الخطوة التي ذهبنا إليها بالتمثيل السياسي وتوسيعه تصب في اتجاه الذهاب نحو الحلول، عبر خطة أمنية تحفظ الحدود، وإعادة الأسرى، ومنع الانتهاكات الدورية، وإعادة الإعمار، وعودة أهالي الجنوب إلى أراضيهم، والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، مشيرًا إلى أن أهمية الخيار السياسي تكمن في فتح القنوات الدولية.
وحذّر المصدر عبر “الأنباء الإلكترونية” من أن ما تريده إسرائيل هو الذهاب إلى أبعد من الخطة الأمنية، أي تنسيق أمني واقتصادي حول المنطقة الاقتصادية، الأمر الذي لا يريده لبنان، وهنا الفارق بين التطبيع والوصول إلى اتفاق أمني، لافتًا إلى أن هذه الترتيبات الأمنية موجودة بين كل الدول الصديقة والعدوة من أجل الحفاظ على السيادة والحدود وعدم اختراقها وتمكين الدول من السيطرة عليها.
-
Just in
-
09 :30
كوريا الجنوبية: مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة من 9 إلى 19 آذار
-
09 :19
وزارة الخارجية الإيرانية: الأكاذيب الأميركية تستهدف الشعب الإيراني ضمن حملة مدروسة
-
08 :53
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر تتمة
-
08 :51
وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُزعم حول البرنامج النووي وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى
-
08 :50
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 4 أشخاص جراء غارات روسية على قرية في زابوروجيا
-
08 :26
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
-
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
-
ماذا حدث في حامات؟
-
هل يقول الداخل «لا»؟
-
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
-
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
-
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
-
تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط: لبنان في "عين العاصفة"!
-
الأخبار: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يُطالب بإقالة رجّي
-
الديار: إستنفار سوري على الحدود مع لبنان... الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر
-
الديار: مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
-
اللواء: الانتخابات: مراوحة
-
اللواء: لبنان الرسمي يؤكد على أهمية عدم تعريض البلد لأي مغامرة
-
البناء: "الحزب": من يدّعون السيادية هم الأكثر إلحاحاً في الاستجابة للتدخل الخارجي من أجل التمديد "للمجلس"
-
البناء: رجي يتحدث عن تهديدات... و"إسرائيل" تنفي...
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
-
نداء الوطن: مشطاح النبطية تركي الهوية ونجم رمضان
-
الأنباء الكويتية: الحرب الإسرائيلية على لبنان واردة في اي وقت
-
الأنباء الكويتية: تريث أحزاب كبرى في الإعلان عن مرشحيها للانتخابات
-
-
Just in
-
09 :30
كوريا الجنوبية: مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة من 9 إلى 19 آذار
-
09 :19
وزارة الخارجية الإيرانية: الأكاذيب الأميركية تستهدف الشعب الإيراني ضمن حملة مدروسة
-
08 :53
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر تتمة
-
08 :51
وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُزعم حول البرنامج النووي وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى
-
08 :50
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 4 أشخاص جراء غارات روسية على قرية في زابوروجيا
-
08 :26
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
-
-
-
25 February 2026
-
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
-
-
-
25 February 2026
-
ماذا حدث في حامات؟
-
-
-
25 February 2026
-
هل يقول الداخل «لا»؟
-
-
-
25 February 2026
-
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
-
-
-
25 February 2026
-
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
-
-
-
25 February 2026
-
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
-
-
-
25 February 2026
-
الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية
-
-
25 February 2026
-
تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط: لبنان في "عين العاصفة"!
-
-
-
25 February 2026
-
ترامب يوجه رسائل إلى إيران.. ويحذر من "خطر صاروخي"
-
-
-
25 February 2026