وصف مصدر مطّلع القرار في لبنان بأنه سياسي وليس عسكريًا، بحيث إن الاكتفاء بالجانب العسكري في اللجنة هو عبارة عن إدارة مرحلة ولا يمثل منفعة للبنان، خصوصًا أن الخطوة التي ذهبنا إليها بالتمثيل السياسي وتوسيعه تصب في اتجاه الذهاب نحو الحلول، عبر خطة أمنية تحفظ الحدود، وإعادة الأسرى، ومنع الانتهاكات الدورية، وإعادة الإعمار، وعودة أهالي الجنوب إلى أراضيهم، والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، مشيرًا إلى أن أهمية الخيار السياسي تكمن في فتح القنوات الدولية.



وحذّر المصدر عبر “الأنباء الإلكترونية” من أن ما تريده إسرائيل هو الذهاب إلى أبعد من الخطة الأمنية، أي تنسيق أمني واقتصادي حول المنطقة الاقتصادية، الأمر الذي لا يريده لبنان، وهنا الفارق بين التطبيع والوصول إلى اتفاق أمني، لافتًا إلى أن هذه الترتيبات الأمنية موجودة بين كل الدول الصديقة والعدوة من أجل الحفاظ على السيادة والحدود وعدم اختراقها وتمكين الدول من السيطرة عليها.

