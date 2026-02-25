الديار: صونيا رزق-

هي الرسالة "الاسرائيلية" الثالثة التي وصلت الى مخيم عين الحلوة، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023، وتُرجمت يوم الجمعة الماضي في حي حطين في المخيم، وادت الى سقوط ضحايا وجرحى. تلت تلك الرسائل على الفور وفق المعلومات تحذيرات عربية بضرورة توخي الحذر الشديد، الامر الذي اطلق العنان للهواجس من عمليات إغتيال لمسؤولين في الحركة، مع فحوى رسالة من نوع آخر الى الدولة اللبنانية، للإسراع في تطبيق المرحلة الثانية من خطة الجيش، بحصرية السلاح في شمال الليطاني حتى نهر الأولي حيث يقع مخيم عين الحلوة. ووفق "الاسرائيليين" فالعملية إستهدفت حماس في مقرّها، الذي يُستخدم للتحضير لعمليات ضد "الاسرائيليين" داخل الاراضي اللبنانية.للاضاءة اكثر على ما يجري، يشير المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني لـ"الديار" الى انّ ما حصل شكّل ضربة لمركز القوة الامنية المشتركة في المخيم، وليس لحركة حماس او اي مقرّ لها كما زعموا، وقال: "الاسرائيلي" يريد ان يُدخل المخيمات ضمن اهدافه، إن كانت في جنوب الليطاني او في شماله، حتى انه قصف البقاع البعيد عن الحدود، مما يؤكد انه يريد ان تكون المخيمات عنواناً للمرحلة المقبلة ولإستهدافات متعدّدة، مثلما حصل منذ ثلاثة اشهر، حين قصف العدو ملعباً للرياضة في المخيم، ويوم الجمعة كرّر ما قام به، اي أسقط شهداءً وجرحى ليسوا من قياديي او عناصر حماس بل مقرّبين منها فقط".وعن تلقيهم تحذيرات عربية، أجاب الكيلاني: "نعم هذا صحيح، لقد تلقينا تحذيرات ستطال كل المخيمات واعتقد انها ستستمر"، نافياً مزاعم "إسرائيل" بأنها قصفت مركزاً للحركة، حيث كان يجري التخطيط لهجوم على "الإسرائيليين"، واصفاً هذا الكلام "بالفارغ، لان لا نشاط عسكرياً لحماس داخل المخيم المكتظ بالسكان، ولا مراكز عسكرية او ساحات فارغة للقيام بالتدريب كما يدعّي "الاسرائيلي"، لانّ أي خطأ عسكري ضمن مركز للتدريب سيؤدي الى كارثة، فكل هذه المعطيات تؤخذ بعين الاعتبار، فيما "الاسرائيلي" يقتل تحت ذرائع واهية مثلما يفعل في لبنان وسوريا وفلسطين".