اللواء: أسرار



لغز

فوجئ معنيون بالكلام المتصاعد، وتأثيراته في أوساط مختلفة لجهة تباينات قوية بين موظف مالي كبير وبعض السلطات العليا مع دوائر القرار المالي..



همس

لم تؤدِّ الاتصالات مع حزب بارز الى التوصل الى تفاهم معه حول ضرورة ابتعاده عن التدخل اذا انزلقت الأوضاع الى حرب إقليمية، أطرافها: الولايات المتحدة - اسرائيل وايران.



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

كتب إعلاميون إسرائيليون على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات على كلام وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن رسائل إسرائيلية بنوايا استهداف البنية التحتية إذا قام حزب الله بالانخراط في مواجهة مع “إسرائيل” في حالة حرب أميركية إيرانية وتعليق مسؤول إسرائيلي بنفي التحذير، فقال بعضهم إن بعض الأطراف اللبنانية يريد توظيف “إسرائيل” لتصفية الحساب مع حزب الله خارج إطار نظرة “إسرائيل” لشروط الحرب. وقال آخرون قبل أن تحدّد “إسرائيل” خطتها للتعامل مع فرضية حرب على الجبهة اللبنانية يسارع بعض اللبنانيين لتوريط “إسرائيل” بسقوف للحرب لم يتم حسمها بعد، لكن أطرف التعليقات قال: لا تلوموا الوزير القواتي في لبنان فقد أخذته الحماسة ويبدو أن بعض اللبنانيين إسرائيلي أكثر من “إسرائيل”.



كواليس

يعتقد خبراء عسكريون غربيون أن الحشود الأميركية لأسراب من الطائرات من أكثر من نوع وطراز في مطارات وقواعد عسكرية في أوروبا تكشف عن الاستعداد لإعادة تركيب مشهد الحرب في حال اتخاذ القرار بها من الاعتماد على حاملات الطائرات والسفن الحربية المحاطة بمخاطر كبيرة إلى الاعتماد على طائرات تنقل من سطوح الحاملات إلى عشرات القواعد المنتشرة بعيداً عن إيران آلاف الكيلومترات خارج مدى الصواريخ الإيرانية واعتماد نقاط متقدّمة لتخزين الذخائر والتزود بالوقود في كل من “إسرائيل” وقبرص واليونان والأردن يجري اعتمادها كمحطات سريعة لتوقف الطائرات قبل الذهاب إلى مهماتها العسكرية ويترتب على ذلك وفق الخبراء أن تكون “إسرائيل” وقبرص واليونان والأردن ساحات حرب إذا بدأ إطلاق النار.











نداء الوطن: أسرار





نقل عن مصادر دبلوماسية القول إن قوات "اليونيفيل" وبعد مغادرتها لبنان قد تبقي على عتادها وسيكون بتصرف الجيش اللبناني.



تتساءل مراجع مالية دولية عن أسباب الجمود في ملف إحدى الشركات المالية اللبنانية المدرجة على لوائح العقوبات الأميركية بتهم تتصل بهدر المال العام والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال.



يبدو أن الحزب "التقدمي الإشتراكي" حسم مرشحيه من الطائفة الدرزية في عاليه والشوف، فباستثناء بقاء تيمور جنبلاط على أحد مقعدي الشوف، التغيير سيشمل المقعد الثاني في الشوف وأحد المقعدين في عاليه، وعليه، لا عودة إلى ترشيح أكرم شهيب أو نجله، ولا ترشيح لمروان حمادة أو نجله.