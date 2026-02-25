الأنباء الكويتية: قال مرجع سياسي لـ «الأنباء»: «تبقى الحرب الإسرائيلية على لبنان واردة في اي وقت في ظل التهديدات الإسرائيلية بالتخلص من سلاح حزب الله بالتصعيد اليومي، والتعاطي مع الساحة اللبنانية بالحديد والنار رغم وجود آلية دولية وضعها اتفاق وقف اطلاق النار في 27 نوفمبر من العام 2024، لمعالجة أي خروقات أو تجاوز للاتفاق».