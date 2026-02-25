كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:



‏نحن مع جيشنا، في سردة ⁧‫الجنوب‬⁩، الذي يتصدى بلحمه ودمه وشرفه وقسمه، مع قائده العماد ⁧‫رودولف هيكل‬⁩، والذي يسعى ويجتهد لجعله جيشاً قوياً قادراً، على صون البلاد والعباد في القاهرة.

‏سردة الجنوبية تجمعنا، والتي تشكل مساحة لحمة وطنية تلم الشمل ولا تفرق.

‏خففوا حكي ثرثرة، وبيانات استنكار، و"كلنا مع جيشنا".