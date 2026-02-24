يُرجح مصدر نيابي وسياسي أن تعمد وزارة الداخلية والبلديات خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، الى تمديد مهلة تقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات النيابية والتي تنتهي في 10 آذار القادم، وذلك إفساحاً بالمجال أمام الذين يعتزمون الترشح وأصابهم التردد بسبب الخلاف السياسي حول قانون الإنتخاب والتضارب في مواعيد إجراء الانتخابات وبين احتمالي حصولها وتأجيلها.