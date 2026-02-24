weather logo
Tayyar Article

مسيرة إسرائيلية تلقي 3 قنابل في محيط تمركز الجيش اللبناني في مزرعة سردة

  • 24 February 2026
  • 6 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

