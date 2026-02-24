تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان، وجاء ذلك على خلفيّة تصريحات وزير الخارجية يوسف رجي قائلًا إنّ مؤشرات بأن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية إستراتيجية مثل المطار.

