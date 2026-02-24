عُلِم أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب منذ أشهر وتستفيد منه شريحة من العاملين في قطاع بارز، لم يُطبق حتى الآن بسبب اعتراض لجنة مالية في أحد الصناديق الضامنة على رسم الإشتراك الشهري للمستفيدين، غير أن وزيراً معنياً بهذا القطاع يبذُل مساعي حثيثة وقُصارى جهده للدفع باتجاه تطبيق القانون وتخفيف رسم الإشتراك الى حد مقبول، وقد التقى لهذه الغاية زميل له منذ أيام وتم الاتفاق على قرارٍ موحد بهذا الشأن، متوقعاً أن يصل الملف الى خواتيمه الإيجابية في أقرب وقت.