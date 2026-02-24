أفادت الـ LBCI أنّ الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل.