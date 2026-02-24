يردد وزير بارز أمام زواره أنه يتمنى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتتشكل حكومة جديدة لأنه يعُدّ الأيام لترك الوزارة بسبب التعب ووزر الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة والوزراء في أصعب مرحلة تمر على لبنان.