اللواء: المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ
-
24 February 2026
-
6 secs ago
-
-
source: اللواء
-
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:انتخابياً، تفاعلت الاهتمامات بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة ان الخماسية طلبت منه تأجيل الانتخابات. على هذا الخط، صدر عن المكتب الإعلامي لبري صباحا ما يلي «توضيحاً لما نشر في الصحف امس حول تأجيل الانتخابات بتصريح للشرق الأوسط، إن الذي قلته بأن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات، ولم آتِ على ذكر أي سفير على الإطلاق لا من الخماسية ولا من غيرها لذا إقتضى التوضيح».
وذكرت مصادر مطلعة على موقف بري لـ اللواء»: ان المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ، وصدور مراسيم بمواعيد الترشيح لستة مقاعد نيابية في القارات الست. وقد سبق ان قامت وزارتا الداخلية والخارجية بما عليهما حول آلية اقتراع المغتربين.
-
Just in
-
08 :25
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور (الجمهورية) تتمة
-
08 :20
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها (Skynews) تتمة
-
08 :03
رئيسة المفوضية الأوروبية من كييف: أوروبا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا ماليًا وعسكريًا
-
08 :02
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..! تتمة
-
07 :53
بالصور - وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي تتمة
-
07 :26
وسائل إعلام روسية: السلطات تفتح قضية جنائية ضد مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتهمة تسهيل الأنشطة الإرهابية
-
-
Other stories
-
-
-
اللواء: قيادي في "الحزب": لبنان بات في مرمى العدوان الشامل في اي لحظة
-
البناء: دبلوماسيون غربيون وعرب نقلوا عدم حماسة دولهم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان
-
عكس السير: ربيع الهبر: المجلس المقبل يشبه الحالي
-
الأخبار: واشنطن تُجلي موظّفي سفارتها في لبنان: بريطانيا تطلب استباحة الأجواء اللبنانية
-
الأخبار: بري: ملف التمديد ليس عندي
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 شباط 2026
-
نداء الوطن: مساعدات إلى طرابلس من سوريا تحت عنوان "طرابلس الشام"
-
الأنباء الكويتية: مسار آخر قد يتبع لتأجيل الانتخابات
-
Visite de Bassil dans le district de Zahle: vous disposez d'atouts économiques considérables et nous croyons en un Liban uni et riche de par sa diversité
-
Visita de Bassil al distrito de Zahle: Tienen grandes recursos económicos y creemos en un Líbano unido y rico en diversidad
-
Bassil’s Tour in Zahle: You Have Major Economic Assets, and We Believe in One Lebanon, Enriched by Its Diversity
-
مصير الاستحقاق النيابي يزداد غموضا
-
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب الثلاثاء والأربعاء
-
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد!
-
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل!
-
الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد!
-
بعد استقالته... هذا هو المنصب الجديد لوفيق صفا!
-
بين العجز واللامبالاة المواطن ضحية...
-
الخارجية الأميركية: أمَرنا بإجلاء موظفين من سفارتنا في لبنان!
-
-
Just in
-
08 :25
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور (الجمهورية) تتمة
-
08 :20
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها (Skynews) تتمة
-
08 :03
رئيسة المفوضية الأوروبية من كييف: أوروبا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا ماليًا وعسكريًا
-
08 :02
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..! تتمة
-
07 :53
بالصور - وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي تتمة
-
07 :26
وسائل إعلام روسية: السلطات تفتح قضية جنائية ضد مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتهمة تسهيل الأنشطة الإرهابية