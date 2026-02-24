البناء: دبلوماسيون غربيون وعرب نقلوا عدم حماسة دولهم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان
بعض ما جاء في مانشيت البناء:نقلت أوساط أمنية وسياسية عن دبلوماسيين غربيين وعرب عدم حماسة دولهم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان لأسباب سياسية محضة تتعلق بالرؤية الأميركية الغربية الإسرائيلية للمنطقة، موضحة لـ«البناء» أنّ الأميركيين وحلفاءهم في المنطقة ينظرون إلى الاستحقاق الانتخابي من باب الوظيفة السياسية للانتخابات لا من حرصهم على الانتظام العام وسيرورة تداول السلطة والديمقراطية، أي بمدى جدوى الانتخابات في إضعاف حزب الله شعبياً وسياسياً ونيل الأغلبية النيابية في المجلس النيابي الذي سيطرح أمامه القضايا الكبرى لا سيما سلاح حزب الله واتفاقية السلام والتطبيع الاقتصادي مع «إسرائيل» وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي واستثمار النفط والغاز في إطار خط الغاز الإسرائيلي – القبرصي الأوروبي، وتسييل الذهب والثروات السيادية لسد الديون وحل أزمة الودائع.
Visite de Bassil dans le district de Zahle: vous disposez d'atouts économiques considérables et nous croyons en un Liban uni et riche de par sa diversité
-
Visita de Bassil al distrito de Zahle: Tienen grandes recursos económicos y creemos en un Líbano unido y rico en diversidad
-
Bassil’s Tour in Zahle: You Have Major Economic Assets, and We Believe in One Lebanon, Enriched by Its Diversity
-
