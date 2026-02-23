بعد استقالته... هذا هو المنصب الجديد لوفيق صفا!
-
23 February 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أفادت معلومات "الجديد" بأن قيادة حزب الله عيّنت وفيق صفا معاوناً لرئيس المجلس السياسي في الحزب.
وكان صفا يشغل منصب رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله"، إلا أنه تقدّم باستقالته قبل أسابيع، إثر إعادة هيكلة داخل صفوف التنظيم.
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :32
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد! تتمة
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بين العجز واللامبالاة المواطن ضحية...
-
الخارجية الأميركية: أمَرنا بإجلاء موظفين من سفارتنا في لبنان!
-
سلام يبرق مهنئاً إلى ولي العهد السعودي في يوم التأسيس
-
قاسم: حقنا في الدفاع مشروع...
-
إليكم مذكرة ربط النزاع التي وجهها باسيل مع 6 من مرشحين عن الدائرة 16 مع وزارة الخارجية
-
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد!
-
"نهاية العالم”... جنبلاط يحذّر!
-
كإجراء إحترازي.. السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر المطار العشرات من موظفيها! (LBCI)
-
EXCLUSIVE
خاص - تيمور جنبلاط يعيد رسم الأدوار داخل "الإشتراكي": تغيير في دور أحد النواب؟
-
بالصور - هيئة المانيا في التيار شاركت في افتتاح كنيسة القديس يوحنا في منطقة Enshede بحضور البطريرك الراعي
-
بيان لنقابة أصحاب محطات المحروقات.. هذا ما جاء فيه!
-
"مخدرات" وكوكايين داخل شقّة في زوق مكايل!
-
أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً!
-
قانون الفجوة يتجاهل نقابات المهن الحرّة: 10729 متقاعدًا ينتظرون رفع قيمة رواتبهم
-
EXCLUSIVE
خاص - تأجيل الانتخابات: ما هو تأثير مقاربة السعودية لدور "المستقبل"؟
-
طرابلس الفيحاء تواجه البترون؟!
-
التمديد للمجلس النيابي... بأيّ ثمن؟
-
EXCLUSIVE
خاص - نواب "الحزب" يقدمون ترشيحاتهم للانتخابات قريباً: ما هي الدلالات؟
-
الطائف وتعديله ثمن تأجيل الانتخابات!
-
4546 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع!
-
-
Just in
-
20 :21
اعتقال السفير البريطاني السابق! تتمة
-
20 :02
القناة 15 الاسرائيلية: رئيس الوزراء يعقد الآن مناقشة أمنية محدودة بمشاركة وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد
-
19 :32
شو الوضع؟ مؤشرات الحرب إلى تصاعد... وتقاذفٌ مستمر لكرة نار التمديد! تتمة
-
19 :09
رئيس وزراء سلوفاكيا اعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا تتمة
-
19 :09
رويترز: مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة المفاوضات المقبلة مع طهران الخميس
-
19 :00
بالصورة - مستودع مليء بالمخدرات في زوق مكايل! تتمة