أفادت معلومات "الجديد" بأن قيادة حزب الله عيّنت وفيق صفا معاوناً لرئيس المجلس السياسي في الحزب.



وكان صفا يشغل منصب رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله"، إلا أنه تقدّم باستقالته قبل أسابيع، إثر إعادة هيكلة داخل صفوف التنظيم.