أصدرت وزارة الخارجيَّة الأميركيَّة بيانًا أعلنت فيه أنَّها "أمرت بمغادرة موظَّفي الحكومة الأميركيَّة غير المكلَّفين بمهامّ طارئة، وأفراد عائلاتهم المؤهَّلين، من سفارة الولايات المتَّحدة في بيروت". وأضاف البيان: "نُقيِّم باستمرار البيئة الأمنيَّة، وبناءً على آخر مراجعةٍ أجريناها، ارتأينا أنَّه من الحكمة تقليص حضورنا إلى الموظَّفين الأساسيِّين. وتبقى السفارةُ عاملةً مع طاقمها الأساسي في مكانه. وهذا إجراءٌ مؤقَّت يهدف إلى ضمان سلامة موظَّفينا، مع الحفاظ على قدرتنا على الاستمرار في العمل ومساعدة المواطنين الأميركيِّين".



وعلى مسافة أيام من حادثة تحليق مسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية الّتي تحوّلت بدورها إلى حدثٍ أمنيٍّ بالغ الحساسيّة. أجلت السّفارة الأميركيّة في لبنان صباح اليوم، العشرات من موظّفيها عبر مطار رفيق الحريري الدّولي، وعددهم 32 موظفًا، وهم من الموظفين غير الأساسيين، بحسب معلومات "المدن". في خطوةٍ وُصفت بأنّها "إجراءٌ احترازيّ"، على خلفيّة التطوّرات الإقليميّة المرتقبة. ومن المرتقب أنّ تُصدر السفارة بيانًا يوضح دوافع الإجراء وما إذا كان سيترك أيّ تأثيراتٍ على عمل البعثة أو خدماتها.

وبحسب المعلومات، جرى الإجلاء ضمن ترتيبات لوجستيّة اعتياديّة تُعتمد في حالات رفع مستوى التّأهّب، من دون الإعلان، حتّى الآن، عن تغييرٍ رسميٍّ في وضع السّفارة أو توجيهاتٍ علنيّةٍ إضافيّة للموظّفين أو للرعايا الأميركيّين في لبنان.

(المدن)