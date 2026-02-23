أبرق رئيس الحكومة نواف سلام، إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهنئاً، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وجاء في برقية التهنئة:

"خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اللّٰه ملك المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته،

يسعدني بمناسبة ذكرى يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن أتقدم منكم بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات، راجياً من اللّٰه العليّ القدير، أن يديم عليكم نعمة الصحة، ويمدّكم بطول العمر، ويكون لكم عوناً وسنداً في تعزيز النموّ والتقدم والازدهار في المملكة الشقيقة وتعزيز رفاه شعبها ورخائه.

وإنني إذ أشارككم فرحة الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أؤكد لجلالتكم على عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي نطمح دائماً لتعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين.

وفقكم اللّٰه يا خادم الحرمين الشريفين، وتفضلوا بقبول خالص تقديري واحترامي.