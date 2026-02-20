مرقص يصدر توجيهاته الانتخابية الى وسائل الإعلام ويجيز للاعلام العام الدعاية والاعلان الانتخابي المدفوع
-
20 February 2026
-
20 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن مكتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص البيان التالي: "عطفًا على قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات بشأن مشاركة وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، أجرت وزارة الإعلام بالتنسيق المباشر مع هيئة الإشراف على الإنتخابات مراجعة لأحكام القانون رقم ٢٠١٧/٤٤، ولا سيما المادة ٧١ منه المتعلقة بالإعلان الإنتخابي المدفوع، لتصويب التفسير السائد سابقًا حول مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية المدفوعة.
وقد أفضت النتيجة إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
هذا مع مراعاة أحكام المادة ٧٣ من القانون عينه التي تمنح اللائحة أو المرشح الحق باستعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل "عرض البرنامج الانتخابي" حصراً، وفقاً لأحكام القانون الانتخابي والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الإنتخابات.
وعليه، يدعو وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الإنتخابات والتقدم أمامها بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، لائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها.
مع العلم أن جميع الأحكام والإجراءات الواردة أعلاه من إختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات التي يُمكن مراجعتها في كل شأن".
-
Just in
-
18 :30
طرابلسي: لجنة المعادلات لا تًصدّق شهادات الخريجين... أمر عجيب تتمة
-
18 :00
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: قرار المحكمة العليا انتصار لأموال كل مستهلك أميركي
-
18 :00
الذهب يرتفع بعد تقرير ضعيف عن الناتج المحلي الأمريكي (Reuters) تتمة
-
17 :58
صيانة وتأهيل على أوتوستراد صيدا–بيروت…على هذه التقاطعات! تتمة
-
17 :51
رئيسة المكسيك: نراجع قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
-
17 :43
الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم عين الحلوة: شهيدان و3 جرحى في الغارة الإسرائيلية على المخيم
-
-
Other stories
-
-
-
صيانة وتأهيل على أوتوستراد صيدا–بيروت…على هذه التقاطعات!
-
شو الوضع؟ الحشد العسكري الأميركي يتصاعد وإيران ترسل إشارات إيجابية... تنصل لسلام وجعجع من جريمة الضرائب!
-
وفد من "التيار" زار منسى... وعرضٌ للتحديات الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة ولبنان
-
EXCLUSIVE
خاص - "الكتائب" تخوض معركة جزين!
-
بالفيديو والصور: غارة تستهدف عين الحلوة!
-
EXCLUSIVE
خاص – بعد كارثة الضرائب موقفان غريبان لسلام وجعجع: "الهريبة تلتين المراجل"!
-
EXCLUSIVE
كواليس - رجل أعمال جنوبي ينفي ترشحه للإنتخابات!
-
هل يرتفع سعر الخبز؟
-
EXCLUSIVE
خاص - حزب مسيحي يقتحِم "الزهراني" بإعلامي بارز؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائبة تغازل زميلًا لها!
-
بالصور: في زحلة... سرقة مثيرة في وضح النهار ودهشة!
-
بلاغٌ من قوى الأمن عن "حقيبة سوداء" في بيروت.. هذه تفاصيله!
-
ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات
-
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟
-
في لبنان: مشهد صادم… نفوق أكثر من 63 حيوانا!
-
منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد!
-
ليلاً... مأساة في الكفاءات: وفاة طفل إثر حادثة مروّع!
-
هجوم استباقي ضد "الحزب".. واتصالات لتحييد لبنان!
-
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب سابق يقتله الغضب!
-
-
Just in
-
18 :30
طرابلسي: لجنة المعادلات لا تًصدّق شهادات الخريجين... أمر عجيب تتمة
-
18 :00
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: قرار المحكمة العليا انتصار لأموال كل مستهلك أميركي
-
18 :00
الذهب يرتفع بعد تقرير ضعيف عن الناتج المحلي الأمريكي (Reuters) تتمة
-
17 :58
صيانة وتأهيل على أوتوستراد صيدا–بيروت…على هذه التقاطعات! تتمة
-
17 :51
رئيسة المكسيك: نراجع قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
-
17 :43
الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم عين الحلوة: شهيدان و3 جرحى في الغارة الإسرائيلية على المخيم