عُلِم أن حزب الكتائب اللبنانية يعتزم خوض المعركة الانتخابية في دائرة صيدا - جزين عبر مرشح من المدينة لاعتبارات انتخابية ومناطقية، بانتظار حسم التحالف مع حزب القوات اللبنانية.