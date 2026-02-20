استهدفت غارة إسرائيلية حي حطين داخل مخيم عين الحلوة، منذ قليل.



وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا قبل قليل مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لـ "حماس" في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان."

غارة إسرائيلية استهدفت حي حطين داخل مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/KPBm4cD6tA — tayyar.org (@tayyar_org) February 20, 2026