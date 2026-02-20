Tayyar Article
بالفيديو والصور: غارة تستهدف عين الحلوة!
20 February 2026
26 mins ago
source: tayyar.org
استهدفت غارة إسرائيلية حي حطين داخل مخيم عين الحلوة، منذ قليل.
وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا قبل قليل مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لـ "حماس" في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان."
غارة إسرائيلية استهدفت حي حطين داخل مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/KPBm4cD6tA— tayyar.org (@tayyar_org) February 20, 2026
Just in
17 :09
معلومات أولية عن سقوط ٣ شهداء وعدد من الجرحى في الغارة على مخيم عين الحلوة
16 :57
سلام يعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم مؤتمرًا صحافيًا في السراي الكبير
16 :52
وفد من "التيار" زار منسى... وعرضٌ للتحديات الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة ولبنان تتمة
16 :49
خاص - "الكتائب" تخوض معركة جزين! تتمة
16 :42
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لـ "حماس" في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
16 :33
أنباء أوّلية عن استهداف إسرائيلي لمخيم عين الحلوة
وفد من "التيار" زار منسى... وعرضٌ للتحديات الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة ولبنان
خاص - "الكتائب" تخوض معركة جزين!
خاص – بعد كارثة الضرائب موقفان غريبان لسلام وجعجع: "الهريبة تلتين المراجل"!
كواليس - رجل أعمال جنوبي ينفي ترشحه للإنتخابات!
هل يرتفع سعر الخبز؟
خاص - حزب مسيحي يقتحِم "الزهراني" بإعلامي بارز؟
كواليس - نائبة تغازل زميلًا لها!
بالصور: في زحلة... سرقة مثيرة في وضح النهار ودهشة!
بلاغٌ من قوى الأمن عن "حقيقة سوداء" في بيروت.. هذه تفاصيله!
ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟
في لبنان: مشهد صادم… نفوق أكثر من 63 حيوانا!
منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد!
ليلاً... مأساة في الكفاءات: وفاة طفل إثر حادثة مروّع!
هجوم استباقي ضد "الحزب".. واتصالات لتحييد لبنان!
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!
كواليس - نائب سابق يقتله الغضب!
الجمهورية: كلام جدي حصل بين سفراء "الخماسية" حول إمكانية تأجيل الانتخابات
الديار: لا سلام ولا كلام بين الحريري والبخاري!
البناء: هل حسم الحريري خياره وقراره الانتخابي؟
