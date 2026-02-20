أكد نقيب أصحاب الافران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه بناءً لرغبة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أبقت نقابات الافران سعر ربطة الخبز على حاله وعدم المس بوزنها خلال شهر رمضان تحسساً مع الصائمين لدى الطوائف المسيحية والإسلامية، خصوصاً بعد ارتفاع سعر مادة المازوت عالمياً وسعر البنزين محلياً في ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة بزيادة300 الف ليرة على كل صفيحة بنزين، مؤكداً أنّ وزن ربطة الخبز ستخضع للتعديل في حال بقيت الأمور على حالها.

واعتبر سيف في حديث لـ"المركزية"، أنّ هذه الزيادة ستؤدي الى ارتفاع سعر المواد التي تدخل في صناعة الرغيف إضافة الى تكاليف النقل، وهذه عوامل مؤثرة في معيشة المواطنين خصوصاً ان الافران تتحسّس مع هؤلاء المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.