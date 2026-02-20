يدرُس حزب مسيحي بارز ترشيح صحافي وإعلامي معروف عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الثانية في مواجهة النائب ميشال موسى. وعندما سُئِل الإعلامي عن مدى جدية ترشيحه لم ينفِ ذلك، فيما اعتبرت بعض الأوساط السياسية هذا الترشيح بمثابة اقتحام هذا الحزب لدائرة إنتخابية لطالما شكلت قلعة انتخابية وسياسية عريقة لمرجعية رفيعة في ظل الخلاف السياسي بينهما حول قانون الإنتخاب واقتراع المغتربين.