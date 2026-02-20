خاص - حزب مسيحي يقتحِم "الزهراني" بإعلامي بارز؟
-
20 February 2026
-
18 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
يدرُس حزب مسيحي بارز ترشيح صحافي وإعلامي معروف عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الثانية في مواجهة النائب ميشال موسى. وعندما سُئِل الإعلامي عن مدى جدية ترشيحه لم ينفِ ذلك، فيما اعتبرت بعض الأوساط السياسية هذا الترشيح بمثابة اقتحام هذا الحزب لدائرة إنتخابية لطالما شكلت قلعة انتخابية وسياسية عريقة لمرجعية رفيعة في ظل الخلاف السياسي بينهما حول قانون الإنتخاب واقتراع المغتربين.
-
Just in
-
15 :29
"رويترز": وقوع هزات أرضية قوية في العاصمة الأفغانية كابول
-
15 :23
مسيرة إسرائيلية تحلّق على علوّ منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
-
15 :12
إسرائيل: لا بديل من الحرب مع إيران! (المدن) تتمة
-
14 :58
عراقجي: نحن مستعدون للسلام ومستعدون للدبلوماسية تمامًا كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا
-
14 :41
كواليس - نائبة تغازل زميل لها! تتمة
-
14 :29
بالصور: في زحلة... سرقة مثيرة في وضح النهار ودهشة! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائبة تغازل زميل لها!
-
بالصور: في زحلة... سرقة مثيرة في وضح النهار ودهشة!
-
بلاغٌ من قوى الأمن عن "حقيبة سوداء" في بيروت.. هذه تفاصيله!
-
ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات
-
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟
-
في لبنان: مشهد صادم… نفوق أكثر من 63 حيوانا!
-
منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد!
-
ليلاً... مأساة في الكفاءات: وفاة طفل إثر حادثة مروّع!
-
هجوم استباقي ضد "الحزب".. واتصالات لتحييد لبنان!
-
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب سابق يقتله الغضب!
-
الجمهورية: كلام جدي حصل بين سفراء "الخماسية" حول إمكانية تأجيل الانتخابات
-
الديار: لا سلام ولا كلام بين الحريري والبخاري!
-
البناء: هل حسم الحريري خياره وقراره الانتخابي؟
-
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟
-
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
-
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
-
-
Just in
-
15 :29
"رويترز": وقوع هزات أرضية قوية في العاصمة الأفغانية كابول
-
15 :23
مسيرة إسرائيلية تحلّق على علوّ منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
-
15 :12
إسرائيل: لا بديل من الحرب مع إيران! (المدن) تتمة
-
14 :58
عراقجي: نحن مستعدون للسلام ومستعدون للدبلوماسية تمامًا كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا
-
14 :41
كواليس - نائبة تغازل زميل لها! تتمة
-
14 :29
بالصور: في زحلة... سرقة مثيرة في وضح النهار ودهشة! تتمة