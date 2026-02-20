Tayyar Article
بالصور: في زحلة... سرقة مثيرة في وضح النهار ودهشة!
20 February 2026
11 mins ago
source: tayyar.org
أقدم مجهولان بسرعة خاطفة ظهر اليوم الجمعة، على تكسير زجاج محل سعد العشي للذهب على بولفار زحلة.
وقد تمّ سرقة مجموعة من المجوهرات، ولاذا بالهرب بسيارة "نيسان" وسط دهشة المارة.
Just in
15 :29
"رويترز": وقوع هزات أرضية قوية في العاصمة الأفغانية كابول
15 :23
مسيرة إسرائيلية تحلّق على علوّ منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
15 :15
خاص - حزب مسيحي يقتحِم "الزهراني" بإعلامي بارز؟ تتمة
15 :12
إسرائيل: لا بديل من الحرب مع إيران! (المدن) تتمة
14 :58
عراقجي: نحن مستعدون للسلام ومستعدون للدبلوماسية تمامًا كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا
14 :41
كواليس - نائبة تغازل زميل لها! تتمة
