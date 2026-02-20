أقدم مجهولان بسرعة خاطفة ظهر اليوم الجمعة، على تكسير زجاج محل سعد العشي للذهب على بولفار زحلة.

وقد تمّ سرقة مجموعة من المجوهرات، ولاذا بالهرب بسيارة "نيسان" وسط دهشة المارة.