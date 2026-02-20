weather logo
Tayyar Article

"رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين: ممثلو دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا المتوقع فرضها الأسبوع المقبل

  • 20 February 2026
  • 1 day ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

