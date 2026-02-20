الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
20 February 2026
source: tayyar.org
الأنباء الكويتية: في شق سياسي يتصل بالانتخابات النيابية وربما بمرحلة لاحقة تتعلق بالمشهد السياسي كما يروج البعض، عاد اسم المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى التداول للعب دور سياسي مباشر من بوابة المجلس النيابي.
آخر الترشيحات الخاصة باللواء المتقاعد إدراج اسمه من حصة «الثنائي الشيعي» في دائرة كسروان ـ جبيل
