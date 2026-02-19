



تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني من توقيف المواطن "أ.ع." بعد ثبوت تورّطه في إدخال كمية كبيرة من الممنوعات إلى لبنان، من الخارج، عبر شبكة تهريب منظمة، وكان يتحرّك بين مناطق ساحلية في البترون وجبيل.



وجاء التوقيف بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر وجمع الأدلة التي تربط الموقوف بالشبكة، واقتيد للتحقيق معه تحت إشراف القضاء المختص، في إطار جهود الجيش لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابعها خصوصاً الآتية من الخارج.