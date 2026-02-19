استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
-
19 February 2026
-
5 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني من توقيف المواطن "أ.ع." بعد ثبوت تورّطه في إدخال كمية كبيرة من الممنوعات إلى لبنان، من الخارج، عبر شبكة تهريب منظمة، وكان يتحرّك بين مناطق ساحلية في البترون وجبيل.
وجاء التوقيف بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر وجمع الأدلة التي تربط الموقوف بالشبكة، واقتيد للتحقيق معه تحت إشراف القضاء المختص، في إطار جهود الجيش لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابعها خصوصاً الآتية من الخارج.
-
Just in
-
23 :43
وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة مبدئية محدودة لدفع إيران إلى الموافقة على اتفاق نووي
-
23 :35
وول ستريت جورنال: إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء التخصيب فإن واشنطن سترد بحملة واسعة النطاق على منشآت النظام
-
23 :14
رويترز: إطلاق سراح آندرو شقيق الملك تشارلز بعد استجوابه حول ملفات إبستين
-
22 :39
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفوكس نيوز: الاتصالات مستمرة بشأن إيران
-
22 :21
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟ تتمة
-
22 :08
ترامب: 15 يوما حد أقصى للتوصل إلى اتفاق مع إيران وإلا فسيكون الأمر مؤسفا لهم
-
-
Other stories
-
-
-
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
-
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
-
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
-
شعب مستسلم... شعب مسؤول عن خرابه (جومانا ناهض)
-
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً
-
هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات!
-
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما!
-
حادثة خطيرة: اختفاء 6 لبنانيّين في تركيا... ماذا في التفاصيل؟
-
مأساة في بحمدون: الشاب محمد جثة هامدة!
-
اجتماع طارىء... ودعوة للتظاهر يوم الخميس!
-
تعليمات صارمة من جابر... ماذا جاء فيها؟
-
نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟
-
الحكومة بين تمويل زيادة ناقصة وطعن أمام مجلس الشورى .... جان بو شعيا
-
دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش
-
بالصور - أسبوع مجتمعي متكامل: تدريب مهني وتوعية رقمية من سطوح بيروت
-
بيانٌ هامّ للأمن العام... هذا ما جاء فيه!
-
-
Just in
-
23 :43
وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة مبدئية محدودة لدفع إيران إلى الموافقة على اتفاق نووي
-
23 :35
وول ستريت جورنال: إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء التخصيب فإن واشنطن سترد بحملة واسعة النطاق على منشآت النظام
-
23 :14
رويترز: إطلاق سراح آندرو شقيق الملك تشارلز بعد استجوابه حول ملفات إبستين
-
22 :39
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفوكس نيوز: الاتصالات مستمرة بشأن إيران
-
22 :21
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟ تتمة
-
22 :08
ترامب: 15 يوما حد أقصى للتوصل إلى اتفاق مع إيران وإلا فسيكون الأمر مؤسفا لهم