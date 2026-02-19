El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en una celebración organizada en la sede general del Movimiento Patriótico Libre en «Mirna al-Shalouhi», en presencia del presidente Michel Aoun, la representante del ministro de Información Rita Roumi, el presidente de la Asociación de Editores Joseph al-Qusayfi, miembros del consejo de la asociación y un gran número de periodistas y editores de sitios web.

En un discurso grabado debido a su ausencia del Líbano, el presidente del "Movimiento", el diputado Gebran Bassil, señaló que "nuestra historia con este sitio web es significativa, ya que fue nuestra primera voz oficial cuando el general Michel Aoun estaba en el exilio", y señaló que "Tayyar.org fue una de las primeras plataformas mediáticas del Líbano que se desarrolló a pesar de la escasez de recursos materiales y que continuó a pesar de todos los ataques que sufrió, al igual que el Movimiento Patriótico Libre".

Añadió: "Sin embargo, el sitio web ha continuado gracias a los sacrificios de todos sus fundadores y trabajadores, y porque el precio de la verdad es alto y Tayyar.org siempre ha dicho la verdad. En este nuevo lanzamiento, esperamos que su política siga siendo la misma y que siga siendo una referencia y una fuente de información que no difunda rumores ni diga cosas que no son ciertas".

Bassil dijo: "Por supuesto, tayyar.org tiene una orientación política clara, pero solo transmite la verdad", y expresó su deseo de que "el sitio web sea una plataforma informativa avanzada con este nuevo diseño". Señaló que "esta evolución se producirá en el ámbito audiovisual para que el sitio web siga defendiendo la verdad y la justicia, lo cual es muy importante, ya que, lamentablemente, la justicia y la verdad se han convertido en una cuestión de opinión en el país, ya que el órgano legislativo y consultivo puede emitir un dictamen que conduzca a la modificación de toda una ley o se puede manipular las leyes y la Constitución, y esto es algo que no se debe callar, porque si los medios de comunicación lo callan, la verdad y la justicia mueren, mientras que los medios de comunicación son el baluarte inexpugnable que puede defender y proteger la verdad y la justicia".

Bassil afirmó: "Revelar la verdad es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de todos ustedes, sin alinearse políticamente con nadie, sino con la verdad , y es importante no callar ante los delitos que se cometen contra la Constitución, la ley y la verdad, ya que no es aceptable que la buena persona se convierta en corrupta y que el corrupto sea presentado como reformista, ni que se distorsionen los datos científicos y se falsifiquen las cifras, y todo esto es algo en lo que los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar".

"Llevamos tiempo preparando el lanzamiento de la nueva versión del sitio web, y la presencia del presidente Michel Aoun, que fundó este sitio web y el movimiento, es más que suficiente, pero he acompañado este proceso junto con el director del sitio web, Patrick Bassil, y todos los que trabajan en él, y me hubiera gustado estar entre ustedes, pero circunstancias imprevistas me han obligado a estar fuera del país durante su celebración".

El director editorial de tayyar.org, Michel Abu Najm, señaló en su discurso que, en la medida en que el sitio web expresa una clara pertenencia nacional y política, también es una expresión de la firme fe en el Líbano libre, en la diversidad y la diferencia de opiniones, en el Líbano comunicativo y abierto. Abu Najm afirmó que el sitio web mantiene una serie de principios fundamentales, entre los que destaca el de ser la voz de los ciudadanos libaneses y no la de las autoridades, la voz de aquellos que no pueden hacer oír su voz libremente, la voz de aquellos a quienes se les cierran las pantallas y los medios de comunicación, la voz de los oprimidos, la voz de los libaneses y no la de los sistemas de todo tipo.

En una entrevista con la compañera Grace Mikhael, que presentó el evento, el director de tayyar.org, Patrick Bassil, reveló una serie de mejoras recientes en el sitio web para facilitar su navegación y seguimiento, y señaló el lanzamiento de programas de debate en la plataforma "YouTube" así como al desarrollo del contenido del sitio web y de las plataformas de redes sociales, que se han convertido en parte integrante de la estructura de los medios de comunicación. Bassil señaló las dificultades y los retos a los que se enfrenta el sitio web dentro de los medios de comunicación libaneses en lo que respecta a la disminución de los ingresos publicitarios, de ahí la necesidad de actualizarse y mantenerse al día en el mundo de los medios de comunicación y la comunicación.

Para concluir, se cortó un pastel con motivo del 91º cumpleaños del presidente Michel Aoun.