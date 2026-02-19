Tayyar Article
زيلنسكي: يجب أن تشارك أوروبا في محادثات جنيف المقبلة وأن تؤخذ مواقفها بالاعتبار
-
19 February 2026
-
17 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
21 :13
زيلنسكي: سنضع إطارا إضافيا للمحادثات مع الأمريكيين والأوروبيين والروس
-
21 :03
ترامب: لدي علاقة جيدة جدا مع بوتين تتمة
-
20 :54
ماكرون دعا ميلوني الى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين" تتمة
-
20 :45
فضل شاكر... رفض طلبات إخلاء السبيل وسيبقى موقوفًا؟ (OTV News) تتمة
-
20 :36
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين كانا يعملان على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا في منطقة نابلس
-
20 :23
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: سنشنّ هجوماً على إيران إذا استهدفتنا ردًّا على قصف أميركي محتمل
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
-
شعب مستسلم... شعب مسؤول عن خرابه (جومانا ناهض)
-
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً
-
هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات!
-
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما!
-
حادثة خطيرة: اختفاء 6 لبنانيّين في تركيا... ماذا في التفاصيل؟
-
مأساة في بحمدون: الشاب محمد جثة هامدة!
-
اجتماع طارىء... ودعوة للتظاهر يوم الخميس!
-
تعليمات صارمة من جابر... ماذا جاء فيها؟
-
نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟
-
الحكومة بين تمويل زيادة ناقصة وطعن أمام مجلس الشورى .... جان بو شعيا
-
دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش
-
بالصور - أسبوع مجتمعي متكامل: تدريب مهني وتوعية رقمية من سطوح بيروت
-
بيانٌ هامّ للأمن العام... هذا ما جاء فيه!
-
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان: أمطار غزيرة عائدة في هذا الموعد!
-
قرار للجيش بضبط الشارع؟
-
بالفيديو - إنقاذ عاملين وانتشال جثة.. في انفجار داخل معمل عصير بالفنار!
-
-
Just in
-
21 :13
زيلنسكي: سنضع إطارا إضافيا للمحادثات مع الأمريكيين والأوروبيين والروس
-
21 :03
ترامب: لدي علاقة جيدة جدا مع بوتين تتمة
-
20 :54
ماكرون دعا ميلوني الى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين" تتمة
-
20 :45
فضل شاكر... رفض طلبات إخلاء السبيل وسيبقى موقوفًا؟ (OTV News) تتمة
-
20 :36
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين كانا يعملان على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا في منطقة نابلس
-
20 :23
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: سنشنّ هجوماً على إيران إذا استهدفتنا ردًّا على قصف أميركي محتمل