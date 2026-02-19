بري استقبل سعد الحريري في عين التينة
19 February 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مساء اليوم رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حيث تناول اللقاء آخر تطورات الاوضاع وآخر المستجدات وشؤوناً وطنية .
21 :13
زيلنسكي: سنضع إطارا إضافيا للمحادثات مع الأمريكيين والأوروبيين والروس
21 :03
ترامب: لدي علاقة جيدة جدا مع بوتين تتمة
20 :58
زيلنسكي: يجب أن تشارك أوروبا في محادثات جنيف المقبلة وأن تؤخذ مواقفها بالاعتبار
20 :54
ماكرون دعا ميلوني الى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين" تتمة
20 :45
فضل شاكر... رفض طلبات إخلاء السبيل وسيبقى موقوفًا؟ (OTV News) تتمة
20 :36
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين كانا يعملان على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا في منطقة نابلس
EXCLUSIVE
