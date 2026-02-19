استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مساء اليوم رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حيث تناول اللقاء آخر تطورات الاوضاع وآخر المستجدات وشؤوناً وطنية .