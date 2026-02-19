عناوين الصحف ليوم الخميس 19 شباط 2026
النهار: المأزق الانتخابي بلا أفق ويحجب الترشيحات "الخماسية" في اليرزة: زيارة برسائل متعددة
االأخبار: القيود السعودية على الحريري تتزايد
طوائف نحو "الإنقراض"!
اللواء: إنفلات الأسعار.. والأحزاب تربط نزاعاً مُبهماً مع الحكومة
عون وهيكل أبلغا الخماسية البدء بخطة شمال الليطاني.. وتداول دبلوماسي في خيار تأجيل الانتخابات
البناء: المفاوضات الأميركية الإيرانية على صفيح ساخن: مزيد من الحشود وتهديد متبادل | ترامب يفتتح اليوم مجلس السلام وسط غموض يحيط بمصير القوة الدولية والإعمار | عودة الحريري والموقف السعودي منها يخيّمان على المشهد السياسي والانتخابي
الجمهورية: الانتخابات على منصة الاستهداف
80 يوما مفصلية على إنتخابات مهددة بالتأجيل
نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم
المدن: هل يكون خوض "المستقبل" الانتخابات سبباً في تأجيلها؟
الديار: الضرائب أمام البرلمان والحكومة لن تتراجع؟
إضراب الإدارة يلوّح بالتصعيد
l'orient le jour: Leïla Shahid, la Palestine comme cause universelle
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الأميركي يبلغ ترمب «جاهزيته» لضرب إيران اعتبارا من السبت
الأنباء الكويتية: تواصل «رئاسي» لبحث تداعيات قرارات الحكومة
لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
