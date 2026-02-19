اللواء: كل الدول راضية تقرير الجيش... لكن على امل التنفيذ السريع
-
19 February 2026
-
2 mins ago
-
-
source: اللواء
-
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
الاهتمام الرسمي والدولي بقي منصباً على تحضيرات انعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية الاخرى في باريس في 5 اذار المقبل، والمؤتمر التحضيري له في القاهرة بعد اسبوعين، ولهذه الغاية استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة سفراء اللجنة الخماسية : الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، والفرنسي هيرفيه ماغرو.
وحسب بيان الجيش: خلال اللقاء، تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/2/2026.وأكد الحاضرون أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرًا لدورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة.
وفي السياق، استقبل الرئيس جوزاف عون العماد هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وخلال اللقاء اطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين السعوديين، كما اطلعه على نتائج مشاركته في مؤتمر ميونيخ للامن الذي عقد قبل أيام.
واكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه خلافاً لما تردد عن عدم رضى بعض الدول عن تقرير الجيش حول المرحلة الثانية، فإن كل الدول راضية وتقبَّلت التقرير لكن على امل التنفيذ السريع، مع ان رئيس الجمهورية والعماد هيكل أبلغا الجميع ان تنفيذ الخطة بدأ شمالي الليطاني وتتم مصادرة اي منشأة عسكرية يتم العثور عليها، لكن البدء بحملة تفتيش واسعة بحاجة الى تفاهمات حتى لا يقع المحظور بصدام بين الجيش والمعنيين على الارض في الجنوب.
وقالت المصادر: كلما تم تنفيذ الخطة بالتفاهم كلما كانت النتائج افضل كما حصل جنوبي نهر الليطاني.
-
Just in
-
05 :20
اللواء: التمديد للمجلس النيابي يتقدم (اللواء) تتمة
-
05 :10
الأنباء الكويتية: موقع tayyar.org أطلق حلته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع (الأنباء) تتمة
-
05 :01
نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم (نداء الوطن) تتمة
-
04 :50
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران (الشرق الأوسط) تتمة
-
04 :40
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد (الأخبار) تتمة
-
23 :51
يديعوت احرونوت:
- في حال وقوع الهجوم تتحضر إسرائيل لاحتمال فتح جبهات إضافية مع "حزب الله" في لبنان و"الحوثيين" في اليمن حيث تهدف إسرائيل بشكل أساسي إلى تدمير أو تحييد منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية
- تم تأجيل اجتماع "الكابينت" الذي كان مقرراً وذلك وسط تقييمات أمنية تشير إلى قرب قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران
- رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري وهناك مؤشرات متزايدة على إمكانية شن ضربة "أمريكية-إسرائيلية" مشتركة في الأيام المقبلة
-
-
Other stories
-
-
-
اللواء: التمديد للمجلس النيابي يتقدم
-
الأنباء الكويتية: موقع tayyar.org أطلق حلته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع
-
نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم
-
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد
-
لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب
-
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً
-
EXCLUSIVE
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
-
EXCLUSIVE
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
-
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
-
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
-
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
-
EXCLUSIVE
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
-
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
-
EXCLUSIVE
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
-
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
-
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
-
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
-
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
-
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
-
-
Just in
-
05 :20
اللواء: التمديد للمجلس النيابي يتقدم (اللواء) تتمة
-
05 :10
الأنباء الكويتية: موقع tayyar.org أطلق حلته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع (الأنباء) تتمة
-
05 :01
نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم (نداء الوطن) تتمة
-
04 :50
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران (الشرق الأوسط) تتمة
-
04 :40
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد (الأخبار) تتمة
-
23 :51
يديعوت احرونوت:
- في حال وقوع الهجوم تتحضر إسرائيل لاحتمال فتح جبهات إضافية مع "حزب الله" في لبنان و"الحوثيين" في اليمن حيث تهدف إسرائيل بشكل أساسي إلى تدمير أو تحييد منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية
- تم تأجيل اجتماع "الكابينت" الذي كان مقرراً وذلك وسط تقييمات أمنية تشير إلى قرب قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران
- رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري وهناك مؤشرات متزايدة على إمكانية شن ضربة "أمريكية-إسرائيلية" مشتركة في الأيام المقبلة