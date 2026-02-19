نداء الوطن: لبنان يجتمع على الصوم
-
19 February 2026
-
20 secs ago
-
-
source: نداء الوطن
-
نداء الوطن: يأتي الصّوم المشترك بين المسيحيين والمسلمين هذا العام ليذكّر اللبنانيين بأن التنوّع ليس عائقًا بل جسرًا للتلاقي وأن امتداد السّلام يمكن أن يبدأ بلحظة صلاة.
-
Just in
-
04 :50
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران (الشرق الأوسط) تتمة
-
04 :40
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد (الأخبار) تتمة
-
23 :51
يديعوت احرونوت:
- في حال وقوع الهجوم تتحضر إسرائيل لاحتمال فتح جبهات إضافية مع "حزب الله" في لبنان و"الحوثيين" في اليمن حيث تهدف إسرائيل بشكل أساسي إلى تدمير أو تحييد منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية
- تم تأجيل اجتماع "الكابينت" الذي كان مقرراً وذلك وسط تقييمات أمنية تشير إلى قرب قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران
- رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري وهناك مؤشرات متزايدة على إمكانية شن ضربة "أمريكية-إسرائيلية" مشتركة في الأيام المقبلة
-
23 :35
المندوب الروسي: ندين المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الوصاية على أراضي القدس والضفة
-
23 :21
لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب تتمة
-
23 :20
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد
-
لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب
-
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً
-
EXCLUSIVE
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
-
EXCLUSIVE
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
-
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
-
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
-
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
-
EXCLUSIVE
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
-
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
-
EXCLUSIVE
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
-
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
-
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
-
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
-
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
-
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
-
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
-
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
-
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
-
-
Just in
-
04 :50
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران (الشرق الأوسط) تتمة
-
04 :40
الأخبار: القيود السعوديّة على الحريري تتزايد (الأخبار) تتمة
-
23 :51
يديعوت احرونوت:
- في حال وقوع الهجوم تتحضر إسرائيل لاحتمال فتح جبهات إضافية مع "حزب الله" في لبنان و"الحوثيين" في اليمن حيث تهدف إسرائيل بشكل أساسي إلى تدمير أو تحييد منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية
- تم تأجيل اجتماع "الكابينت" الذي كان مقرراً وذلك وسط تقييمات أمنية تشير إلى قرب قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران
- رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري وهناك مؤشرات متزايدة على إمكانية شن ضربة "أمريكية-إسرائيلية" مشتركة في الأيام المقبلة
-
23 :35
المندوب الروسي: ندين المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الوصاية على أراضي القدس والضفة
-
23 :21
لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب تتمة
-
23 :20
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً تتمة