نداء الوطن: يأتي الصّوم المشترك بين المسيحيين والمسلمين هذا العام ليذكّر اللبنانيين بأن التنوّع ليس عائقًا بل جسرًا للتلاقي وأن امتداد السّلام يمكن أن يبدأ بلحظة صلاة.