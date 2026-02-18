لجنة المتعاقدين في الإدارت العامة للتوقّف عن العمل الخميس والجمعة رفضا لسياسة فرض الضرائب
-
18 February 2026
-
17 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت "لجنة المتعاقدين في الادارت العامة التوقّف عن العمل لمدة يومين الخميس والجمعة في 19 و20 شباط رفضا "لسياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضا لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب"، في وقتٍ لم تُلبَّ فيه مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية.
ويؤكد المتعاقدون تضامنهم مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية المجحفة، وحملوا الحكومة والأجهزة المعنية مسؤولية هذه الخيارات,
وجاء في البيان أن "ما أقدمت عليه الحكومة، من فرض ضرائب ورسوم جديدة... ،في ظل غياب إدارة مالية وفي ظل شلل يضرب الإدارة العامة والخدمات، هو خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً.إن استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق.إن الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، وبنسبة 1% من الـTva وعلى كل القطاعات، فإن هذه الزيادات مرفوضة قطعا" ختم البيان"...
-
Just in
-
23 :20
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً تتمة
-
23 :03
وزيرة الخارجية البريطانية: نرى توسعا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتداءات ضد الفلسطينيين
-
22 :46
مدير أمن السويداء للعربية: لا بديل عن سلطة القانون ونراعي مخاوف الدروز
-
22 :41
لافروف:
- الحوار مع أوكرانيا ممكن
- المشكلة مع أوكرانيا تكمن بنظام كييف
- زيلينسكي انقلب على السلطة بمساعدة فرنسا وألمانيا وبولندا
- أوروبا تعيش الآن حالة من الهستيريا بشأن أوكرانيا
- بوتين أكد أننا بيوم من الأيام سنتحدث مع أوروبا
-
22 :34
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: أميركا بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو 1000 جندي من سوريا
-
22 :14
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية: أغلبية سكان غزة لا تزال نازحة وتواصل تحمل ظروف معيشية قاسية للغاية
-
-
Other stories
-
-
-
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً
-
EXCLUSIVE
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
-
EXCLUSIVE
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
-
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
-
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
-
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
-
EXCLUSIVE
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
-
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
-
EXCLUSIVE
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
-
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
-
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
-
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
-
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
-
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
-
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
-
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
-
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
-
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة!
-
حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر!
-
-
Just in
-
23 :20
رابطة موظفي الادارة العامة: ما أقدمت عليه الحكومة خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً تتمة
-
23 :03
وزيرة الخارجية البريطانية: نرى توسعا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتداءات ضد الفلسطينيين
-
22 :46
مدير أمن السويداء للعربية: لا بديل عن سلطة القانون ونراعي مخاوف الدروز
-
22 :41
لافروف:
- الحوار مع أوكرانيا ممكن
- المشكلة مع أوكرانيا تكمن بنظام كييف
- زيلينسكي انقلب على السلطة بمساعدة فرنسا وألمانيا وبولندا
- أوروبا تعيش الآن حالة من الهستيريا بشأن أوكرانيا
- بوتين أكد أننا بيوم من الأيام سنتحدث مع أوروبا
-
22 :34
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: أميركا بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو 1000 جندي من سوريا
-
22 :14
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية: أغلبية سكان غزة لا تزال نازحة وتواصل تحمل ظروف معيشية قاسية للغاية