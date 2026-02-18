weather logo
Tayyar Article

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: أميركا بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو 1000 جندي من سوريا

  • 18 February 2026
  • 18 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in