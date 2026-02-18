عُلِم أن وزير الإعلام أعد مشروع قانون لتنظيم عمل المنصات الإلكترونية على أن يُطرح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. ووفق معلومات موثوقة فإن مجلس الوزراء يتجه لاتخاذ قرار بفرض إجراءات مشددة بحق المنصات والمواقع التي تسيئ للأطفال مع وضع ضوابط ومعايير لكيفية استخدامها.