كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
-
18 February 2026
-
3 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
عُلِم أن وزير الإعلام أعد مشروع قانون لتنظيم عمل المنصات الإلكترونية على أن يُطرح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. ووفق معلومات موثوقة فإن مجلس الوزراء يتجه لاتخاذ قرار بفرض إجراءات مشددة بحق المنصات والمواقع التي تسيئ للأطفال مع وضع ضوابط ومعايير لكيفية استخدامها.
-
Just in
-
19 :59
بيان مشترك لـ24 دولة أوروبية وغربية: يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم في السودان إلى العدالة
-
19 :58
التحكم المروري: إزالة الحادث المروري داخل أول انفاق المطار باتجاه بيروت والسير الى تحسن تدريجي
-
19 :35
الخارجية الإيرانية: عراقجي يبحث مع غروسي آليات ومتطلبات وضع مسودة إطار العمل التفاوضي
-
19 :32
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة تتمة
-
19 :25
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي تتمة
-
19 :17
إخلاء سبيل فضل شاكر؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
-
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
-
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
-
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
-
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
-
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
-
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
-
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
-
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة!
-
حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر!
-
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
داخل محل لبيع المشروبات... حادثة مروّعة تهزّ بلدة لبنانيّة!
-
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: تحسين صرف الدولار الى 60 ألف ليرة أولًا ورفض تحميل المواطن أعباء ضريبية جديدة
-
21 عميلاً في قبضة الاجهزة الأمنية!
-
حادث سير "مروّع" على طريق ضهر البيدر... وزحمة خانقة!
-
"التيار" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة..
-
عطالله: لا قيمة للقرار لولا اقتراح وزير الطاقة وموافقته وتوقيعه جدول الأسعار...
-
EXCLUSIVE
موقع tayyar.org أطلق حلّته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع.. باسيل: كلفة الحقيقة غالية وtayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
-
مأساة في زغرتا: شاب جثّة داخل سيارته!
-
انخفاض إضافي بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
-
Just in
-
19 :59
بيان مشترك لـ24 دولة أوروبية وغربية: يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم في السودان إلى العدالة
-
19 :58
التحكم المروري: إزالة الحادث المروري داخل أول انفاق المطار باتجاه بيروت والسير الى تحسن تدريجي
-
19 :35
الخارجية الإيرانية: عراقجي يبحث مع غروسي آليات ومتطلبات وضع مسودة إطار العمل التفاوضي
-
19 :32
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة تتمة
-
19 :25
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي تتمة
-
19 :17
إخلاء سبيل فضل شاكر؟ تتمة