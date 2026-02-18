يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
18 February 2026
source: tayyar.org
كتب الصحافي منير يونس عبر حسابه على "أكس":إذا كان راتبك على سبيل المثال، الف دولار، طار منه مع الضرايب والرسوم الجديدة ١٢٠ دولاراً
يعني قدرتك الشرائية تراجعت ١٢٪
بدّك تشد الحزام ، والله بعينك!
