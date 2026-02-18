كتب الصحافي منير يونس عبر حسابه على "أكس":

إذا كان راتبك على سبيل المثال، الف دولار، طار منه مع الضرايب والرسوم الجديدة ١٢٠ دولاراًيعني قدرتك الشرائية تراجعت ١٢٪بدّك تشد الحزام ، والله بعينك!