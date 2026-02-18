أطلقَ موقع tayyar.org حلّته الجديدة في احتفال نظّمه في مقر عام التيار الوطني الحر في "ميرنا الشالوحي"، بحضور الرئيس العماد ميشال عون وممثلة وزير الإعلام ريتا الرومي ونقيب المحررين جوزف القصيفي وأعضاء من مجلس النقابة، وعدد كبير من الإعلاميين وناشري المواقع الإلكترونية.



وفي كلمة مصورة لوجوده في سفر خارج لبنان، لفت رئيس "التيار" النائب جبران باسيل إلى أن "تاريخنا وقصتنا مع هذا الموقع معبِّرة لأنه كان الصوت الأول الرسمي لنا عندما كان الجنرال ميشال عون في المنفى"، مشيراً الى أن "Tayyar.org كان من أولى المنصات الاعلامية في لبنان التي طورت نفسها على الرغم من شح الامكانيات المادية واستمرت على الرغم من كل الاستهداف الذي طالها كما طال التيار الوطني الحرّ".

وأضاف: "لكن الموقع استمر بسبب تضحيات كل مؤسسي الموقع والعاملين فيه الذي قدموا التضحيات، ولأن كلفة الحقيقة غالية وTayyar.org كان دائماً يقول الحقيقة وفي عملية الاطلاق الجديدة نتمنى أن تبقى سياسته كما هي وأن يبقى هو المرجع ومصدراً إعلامياً لا يرمي الشائعات ولا يتحدث بالامور على غير حقيقتها".

وقال باسيل: بالطبع لtayyar.org توجه سياسي واضح ولكنه لا ينقل الا الحقيقة، متمنياً أن "يكون الموقع منصة اعلامية متطوّرة بهذه الحلّة الجديدة التي يقوم بها". ولفت إلى أن "هذا التطور سيكون بالصوت والصورة ليبقى الموقع يحمل راية الحقيقة والحقّ وهنا الاهم لأن الحق والحقيقة أصبحا وجهة نظر في البلد للأسف، إذ تستطيع هيئة التشريع والاستشارات أن تعطي رأياً يؤدي الى تعديل قانون برمته أو يتم التلاعب بالقوانين والدستور وهذا أمر لا يجب السكوت عنه لأنه إذا سكت الإعلام عنه تموت الحقيقة ويموت الحق، بينما الاعلام هو الحصن المنيع الذي يستطيع الدفاع عن الحقيقة والحقّ وتحصينه "

وأكد باسيل: "اظهار الحق مسؤوليتنا ومسؤوليتكم جميعا من دون أن يكون هناك اصطفاف سياسي مع أحد بل مع الحقيقة، ومن المهم ألا يتم السكوت عن الجرائم التي ترتكب بحق الدستور والقانون والحقيقة، إذ لا يجوز أن يصبح "الادمي" فاسداً والفاسد يُصوَّر إصلاحيا ولا يجوز أن يتم تشويه حقائق علميّة وأن تُزَور الارقام وهذا كله للإعلام لديه دور كبير فيه".

الى أننا "منذ مدة نحضّر لاطلاق الحلة الجديدة للموقع ووجود الرئيس ميشال عون هو أكثر من كاف وهو الذي أسس هذا الموقع والتيار ولكنني واكبت هذه العملية مع مدير الموقع باتريك باسيل وكل العاملين في الموقع، وكنت أريد أن أكون بينكم ولكن ظروفاً طارئة فرضت عليَّ أن أكون خارج البلاد أثناء احتفالكم".



وكانت كلمة لرئيس تحرير tayyar.org ميشال أبو نجم لفت فيها إلى أنه بقدر ما يعبر الموقع عن انتماء وطني وسياسي واضح، بقدر ما هو تعبير عن الإيمان الراسخ بلبنان الحرية، والتنوع والإختلاف بالرأي، لبنان التواصل والإنفتاح. وأكد أبو نجم أن الموقع يحافظ على مجموعة من الثوابت أبرزها أن يكون صوت المواطن اللبناني لا السلطة، صوت غير القادرين أن يوصلوا صوتهم الحر، صوت الذين تُقفل أمامهم الشاشات والمنابر الإعلامية، صوت الناس المسحوقين، صوت اللبنانيين لا صوت المنظومات على أنواعها.



وفي حوار مع الزميلة غريس مخايل التي قدّمت الحفل، كشف مدير tayyar.org باتريك باسيل عن سلسلة من عمليات التطوير الحديثية للموقع ليصبح أسهل للتصفح والمتابعة، ولفتَ إلى إطلاق برامج حوارية على منصة "يوتيوب" وكذلك إلى تطوير محتوى الموقع ومنصات التواصل الإجتماعي التي باتت جزءاً لا يتجزأ من تركيبة الوسائل الإعلامية. ولفت باسيل إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهها الموقع من ضمن الإعلام اللبناني لجهة تراجع المداخيل الإعلانية، ومن هنا ضرورة التحديث والمواكبة في عالم الإعلام والتواصل. كما شكر فريق العمل في الموقع على جهوده في هذه الظروف الصعبة.



وفي الختام تم قطع قالب حلوى بمناسبة العيد الواحد والتسعين للرئيس ميشال عون.

للاطلاع على صور الحفل اضغط هنا